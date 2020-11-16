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Барак Обама не собирается работать в администрации Джо Байдена

16 ноября, 09:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обама готов помочь новоизбранному президенту любыми другими способами

Экс-президент США Барак Обама заявил, что откажется от работы в администрации Джо Байдена, если ему предложат, так как боится, что в противном случае от него уйдет его жена Мишель.

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"Есть вещи, которые я не буду делать, иначе Мишель меня бросит. Она скажет: "Что? Что ты собираешься делать?", — пошутил Обама в интервью CBS Sunday Morning, сообщает The Guardian.

При этом он заявил, что готов всячески помогать Байдену и его администрации, но не планирует "внезапно переходить туда на работу".

По словам Обамы, у Дональда Трампа, не признавшего свое поражение на выборах, нет никаких юридических оснований требовать пересмотра результатов и пересчета голосов. По его словам, для обвинений со стороны Трампа в фальсификации выборов нет "никаких юридических оснований".

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Он также отметил, что не принимает всерьез заявлений Трампа о его большом вкладе в поддержку афроамериканского сообщества. По слова Обамы, некоторые из действий действующего президента в этой сфере "могут быть разрушительными и вредными".

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Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне прошли массовые драки между поклонниками и противниками Трампа. Как минимум 10 человек задержали.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы США Барак Обама Джо Байден
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