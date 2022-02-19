Байден: Россия готова напасть в ближайшие дни на Киев

"Россия практически окружила Украину в Беларуси. Ее войска сконцентрированы на границе с Украиной. У нас есть все основания говорить, что Россия готова напасть в ближайшие дни. Мы думаем, что она нападет на Киев", – заявил президент США Джозеф Байден.
Об этом президент США заявил в специальном обращении в ответ на обострение ситуации на востоке Украины, передает "Голос Америки".
Байден заявил, что есть основания говорить, что Путин уже принял решение. "Я уверен, что он вторгнется в Украину", – сказал Байден, отвечая на прямой вопрос журналистов.
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"Недавно Россия заявила, что Украина проводит обстрелы – это неправда. Мы видим, что распространяется дезинформация среди российской общественности, включая управляемых Россией сепаратистов. Россия продолжает обвинять Украину в геноциде, в планировании нападения на Россию и так далее. Все это отвечает тем методичкам, которые Россия использовала ранее – это тактика против Украины. Это также соответствует тем сценариям, о которых предупреждали США и союзники", – продолжил американский лидер.
Обстановка
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Началась эвакуация в Ростовскую область РФ интернатов.
- Вечером власти России заявили, что готовы выдать по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному с оккупированного Донбасса.
- Вечером 18 февраля боевики заявили, что в центре Донбасса произошел взрыв. Так называемая народная милиция сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль начальника местной милиции.
- В ночь на субботу, 19 февраля, пришло сообщение о взрыве газопровода в Луганске.
- Вечером 18 февраля Путин подписал Указ о призыве в армию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе.
- Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что происходящее на Донбассе – начало провокаций, призванных развязать руки Кремлю для вторжения в Украину.