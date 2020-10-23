Байден: 200 тыс. американцев погибли от коронавируса из-за недостаточного контроля властей

Соединенные Штаты начали с высокого уровня заболевания коронавирусом, несмотря на то, что в Европе этот уровень был ниже. В США из-за коронавируса погибли более 200 тыс. американцев и виной тому недостаточный контроль властей, – считает Байден.

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Напомним, после диагностированного коронавируса у Трампа сильно обвалился рейтинг – преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем составляло 16%. 57% опрошенных заявили, что поддерживают Байдена, а 41% – Трампа.

Байден после того, как коронавирус скосил его оппонента,регулярно сдает тест на COVID-19 и публично оглашает результаты. В день финальных дебатов демократ в очередной раз продемонстрировал отрицательный тест.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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