Байден дал зеленый свет рекордному пакету помощи Украине

Президент США подписал закон о выделении 40 млрд долларов нашей стране

Байден подписал закон о пакете помощи Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине военной, экономической и гуманитарной помощи на общую сумму почти в 40 миллиардов долларов. Ранее Конгресс одобрил пакет, который на 7 млрд долларов больше, чем изначально просил Байден. О подписании документа сообщает пресс-служба Белого дома.

"В субботу 21 мая 2022 г. президент подписал закон HR 7691, "Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине на 2022 год", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и для оказания помощи", — говорится в сообщении.

Пакет помощи Украине

19 мая стало известно, что американский Сенат окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

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Пакет помощи был одобрен большинством голосов и отправлен в Белый дом на подпись президенту Штатов Джо Байдену.

В конце апреля глава США запросил помощь украинскому государству в сумме 33 млрд долларов, в том числе более 20 млрд долларов в виде военной помощи. Потом американская Палата представителей увеличила эту сумму до 40 млрд долларов.

На что пойдут деньги

Значительная часть пакета помощи будет направлена на поставки Украине вооружений, необходимых ей для противодействия российской армии.

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6 млрд долларов пойдут на оборонную помощь (обучение, оборудование и вооружения);

8,7 млрд будут использованы для пополнения запасов американского оружия, которое отправляется Украине;

3,9 млрд долларов направят для помощи Европейскому командованию вооруженных сил США;

5 млрд долларов предназначены для решения проблемы глобального продовольственного кризиса, вызванного войной в Украине;

почти 9 млрд — экономическая помощь Киеву;

около 900 млн — на поддержку украинских беженцев.

Американские законодатели решили, что президент Байден может без согласия Конгресса оперативно направить американскую помощь на сумму 11 млрд долларов.

Отметим, общий объем американской военной помощи Украине в виде оружия и техники на данный момент составляет примерно $3,9 млрд с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

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