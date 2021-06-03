Українська
$ 27,34
33,33
  1. Мировые новости
  2. США

Байден едет в гости к королеве: когда его примет Елизавета II

3 июня, 15:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Во время своего европейского тура американский президент проведет встречу с монархом Великобритании – его примут в Виндзорском замке

Королева Елизавета II примет Джо Байдена в Лондоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Королева Елизавета II примет Джо Байдена в Лондоне. Фото: коллаж "Сегодня"

В ходе своего первого заграничного турне президент США Джо Байден посетит Великобританию, где встретится с королевой Елизаветой II.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе монаршей семьи.

"Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня 2021 года", – заявили у королевы.

Эта встреча станет первой с момента победы Байдена на президентских выборах.

Стоит отметить, что окончательное расписание европейской поездки американского президента еще обсуждается. Однако известно, что в Британии он пробудет с 11 по 13 июня – в это время в Корнуолле будет проходить саммит "Большой семерки".

Реклама

После этого он отправится в Бельгию – в 14 июня он примет участие в саммите лидеров стран НАТО, а 15 июня там же пройдет саммит США-ЕС при участии Джо Байдена.

Кроме того, на полях саммита НАТО американский лидер проведет переговоры со своими коллегами по Альянсу.

Позже Байден отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным – саммит Россия-США пройдет в гостинице InterContinental в швейцарской Женеве.

Какие темы они будут обсуждать и чего ждать Украине от их встречи, читайте на сайте "Сегодня".

Больше о встрече двух президентов – в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Девочка получила страшные ожоги и чуть не лишилась руки из-за челленджа в TikTok (фото)
Девочка получила страшные ожоги и чуть не лишилась руки из-за челленджа в TikTok (фото)Фаново
Конец пандемии не за горами? Ученые нашли универсальную защиту от коронавируса
Конец пандемии не за горами? Ученые нашли универсальную защиту от коронавирусаСША
Netflix назвал бандеровцев
Netflix назвал бандеровцев "нацистскими колаборантами"? Разбираемся, что случилосьСША
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночьУкраина
Уже напоминает паранойю – минобороны России нашло тайный сговор в военных учениях Украина-НАТО
Уже напоминает паранойю – минобороны России нашло тайный сговор в военных учениях Украина-НАТОРоссия
Санкции против России не работают. Зеленский предложил новое решение
Санкции против России не работают. Зеленский предложил новое решениеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять