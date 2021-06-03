Байден едет в гости к королеве: когда его примет Елизавета II

Во время своего европейского тура американский президент проведет встречу с монархом Великобритании – его примут в Виндзорском замке

Королева Елизавета II примет Джо Байдена в Лондоне. Фото: коллаж "Сегодня"

В ходе своего первого заграничного турне президент США Джо Байден посетит Великобританию, где встретится с королевой Елизаветой II.

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Об этом сообщили в пресс-службе монаршей семьи.

"Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня 2021 года", – заявили у королевы.

Эта встреча станет первой с момента победы Байдена на президентских выборах.

Стоит отметить, что окончательное расписание европейской поездки американского президента еще обсуждается. Однако известно, что в Британии он пробудет с 11 по 13 июня – в это время в Корнуолле будет проходить саммит "Большой семерки".

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После этого он отправится в Бельгию – в 14 июня он примет участие в саммите лидеров стран НАТО, а 15 июня там же пройдет саммит США-ЕС при участии Джо Байдена.

Кроме того, на полях саммита НАТО американский лидер проведет переговоры со своими коллегами по Альянсу.

Позже Байден отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным – саммит Россия-США пройдет в гостинице InterContinental в швейцарской Женеве.

Какие темы они будут обсуждать и чего ждать Украине от их встречи, читайте на сайте "Сегодня".

Больше о встрече двух президентов – в сюжете: