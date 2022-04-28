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Байден: Это был выбор Путина – начать брутальную агрессию в Украине

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28 апреля, 18:29
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Президент США отмечает, что остановить Россию – это дело всего мира
Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти
Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь в войне, начатой Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден подчеркнул, что США не воюют с Россией, но пока не прекратятся военные преступления россиян на украинской территории, Украина будет получать и оружие, и гуманитарную помощь.

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"Это был выбор Путина – начать эту агрессию. И это может быть выбор Путина – остановить эту агрессию. Россия является агрессором, в этом нет сомнений. И мир должен делать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности", – подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что попросил Конгресс выделить $33 млрд для помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы. Байден отмечает, что война в Украине угрожает голодом значительному количеству стран, так что в интересах мира – остановить российскую агрессию в Украине.

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Танки 970
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ББМ 2389
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