Байден снова готов переговорить с Путиным, но есть одно условие

США остаются открытыми для переговоров, отметили в Госдепе

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Они могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

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"Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для продвижения. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага", – сказал он.

Прайс добавил, что Джо Байден неоднократно заявлял, что готов провести новые переговоры с российским лидером.

"Президент Байден неоднократно заявлял, думаю, в последний раз во время его пресс-конференции в прошлом месяце, что мы остаемся открытыми и благоприятными для переговоров (между США и РФ – Ред.) на уровне лидеров", – заявил он.

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Переговоры Путина и Байдена