Байден снова готов переговорить с Путиным, но есть одно условие

Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Они могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.
"Мы считаем, что мы находимся в том моменте, когда другое взаимодействие на уровне лидеров имеет потенциал для продвижения. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага", – сказал он.
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Прайс добавил, что Джо Байден неоднократно заявлял, что готов провести новые переговоры с российским лидером.
"Президент Байден неоднократно заявлял, думаю, в последний раз во время его пресс-конференции в прошлом месяце, что мы остаемся открытыми и благоприятными для переговоров (между США и РФ – Ред.) на уровне лидеров", – заявил он.
Переговоры Путина и Байдена
- 7 декабря телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским длились 1,5 часа. Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден дал понять российскому лидеру, что тот не имеет права голоса в этом вопросе. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.
- Стоит отметить любопытный момент: как и после летней встречи в Женеве, так и после нынешних переговоров лидеры США и РФ так и не пришли к чему-то конкретному в украинском вопросе. "Сегодня" разбирались, почему после переговоров Байден – Путин осталась тревога.
- Президенты США и Украины обсуждали вопрос формата переговоров по Донбассу. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Соединенные Штаты приняли для себя четкое решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, зависит от многих обстоятельств.