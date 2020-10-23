Байден готов постепенно отказаться от нефти в пользу возобновляемой энергии

Байден готов осуществить переход от нефтяной отрасли к возобновляемой энергии. Он считает, что США должны добиться "нулевого выброса" в атмосферу.
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Байден готов осуществить переход от нефтяной отрасли к возобновляемой энергии. Он считает, что США должны добиться "нулевого выброса" в атмосферу.
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