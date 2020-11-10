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Байден готов работать с Макроном и Джонсоном по Украине

10 ноября, 23:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Конфликт на Донбассе был одной из тем телефонных разговоров с лидерами Франции и Британии

В ходе телефонного общения избранного президента США Джо Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном говорилось и об Украине.

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Об этом сообщили в переходном штабе Байдена, передает CBS News.

Так, во время разговора с Макроном Байден "выразил готовность работать вместе над глобальными проблемами, включая конфликты в Украине и в Сирии".

А в ходе беседы с Джонсоном говорилось "об укреплении демократии и совместной работе по таким вопросам, как Западные Балканы и Украина".

"Избранный президент выразил заинтересованность в сотрудничестве с Великобританией, НАТО и ЕС по общим трансатлантическим приоритетам", – также говорится в сообщении.

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Помимо Макрона и Джонсона у Байдена также состоялись беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Ирландии Микалом Мартином.

Напомним, после того как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в его отношении.

Отметим, несмотря на то, что на прошедших выборах в США Джо Байден набрал намного больше 270 голосов выборщиков и становится избранным президентом, действующий глава США Дональд Трамп не намерен признавать результаты, выражая уверенность, что победитель именно он.

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Донбасс Украина Борис Джонсон Джо Байден Эммануэль Макрон Выборы президента США-2020
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