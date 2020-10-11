Тактика Трампа не сработала: Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном

Экс-советник Байдена рассказал, что не так было в действиях Трампа по Северной Корее

Кандидат в президенты США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и обсудить вопрос ядерного разоружения. При этом он намерен действовать по-другому в отличие от действующего главы государства Дональда Трампа.

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Об этом заявил бывший советник американского политика Брайан Маккеон, сообщает Yonhap.

По его словам, подход Байдена будет отличаться от того, что делал Трамп по северокорейскому вопросу, поскольку он понимает, что невозможно решить вопрос денуклеаризации с помощью пары встреч на высшем уровне между лидерами

"Я думаю, что Байден будет готов встретиться, если это произойдет в рамках некой реальной стратегии, которая позволит нам приблизиться к денуклеаризации. Мы будем придерживаться принципиального подхода к проблеме Северной Кореи и работать в тесной координации с нашими союзниками в Японии и Корее, а также работать с Китаем над достижением того, что мы считаем общей целью, которую все разделяют – денуклеаризация Северной Кореи и обеспечение мира и процветания в регионе", – сказал Маккеон.

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Также в команде Байдена отмечают, что перед встречами Трампа с Ким Чен Ыном (всего их было три) не была проведена достаточно серьезная дипломатическая работа.

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"Любой встрече должна предшествовать серьезная дипломатическая работа на более низком уровне, а не просто договоренность о встрече между двумя лидерами. Когда речь идет о переговорах по такому сложному вопросу, как ядерная проблема КНДР, нельзя ожидать, что два лидера справятся с этим за один или два часа, в течение которых продолжается их встреча. Следует проводить детальные консультации, необходимо достижение взаимопонимания, должны быть зафиксированы на бумаге документы, которые лидеры смогут одобрить, изучить и подписать", – подчеркнул экс-советник кандидата в президенты США.

А тем временем в США уже отменили второй раунд дебатов из-за разногласий, которые возникли между кандидатами относительно их формата. А вот первая их встреча была достаточно "жаркой". Читайте 16 тезисов Трампа и Байдена после первых дебатов.

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