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Встреча Байдена и Путина. Как готовился президент США

12 июня 2021 8:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Президент США планирует жесткие переговоры – Time выяснил, кто помогал Байдену готовиться к встрече с Путиным

Коллаж: "Сегодня"

Коллаж: "Сегодня"

Большая часть подготовки президента США Джо Байдена ко встрече в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным проходила во время ежедневных брифингов по разведке.

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Об этом сообщает Time, ссылаясь на трех высокопоставленных чиновников в администрации.

Ведущей фигурой на этих брифингах по разведке был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде Советского Союза.

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Он и другие выступают за то, чтобы вернуться к сдерживанию действий России "в условиях холодной войны".

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"Куда бы Путин не пошел, он должен встречать сопротивление", — заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Отмечается, что Байден планирует жесткие переговоры с президентом России в Женеве. Цель состоит в том, чтобы ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, "обуздав авантюризм Путина".

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Напомним, Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле La Grange.

Ранее мы сообщали, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.

Также напомним, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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