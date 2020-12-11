Байден и Харрис получили звание "Человек года" по версии Time

Байден на выборах набрал наибольшее число голосов в истории США

Избранный президент США Джозеф Байден и избранный вице-президент США Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

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Об этом стало известно во время эфира телекомпании NBC.

Журнал назвал Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов.

В издании отметили, что Байден на президентских выборах набрал наибольшее число голосов в истории США, тем самым побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

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К слову, Time выбирает "Человека года", начиная с 1927 года. По статистике, обычно это один человек, но иногда и несколько, оказавших наибольшее влияние на страну и мир в течение года.

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Напомним, не так давно был опубликован рейтинг самых популярных звезд в соцсетях, а теперь авторитетное издание People назвало людей года.

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