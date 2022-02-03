Байден и Макрон обсудили Украину: о чем договорились

Президенты США и Франции подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Джо Байден (слева) и Эммануэль Макрон (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден 2 февраля поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает Белый дом.

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"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических санкций в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Лидеры стран договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и в Евросоюзе.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", – сказали в Белом доме.

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Зеленский тоже говорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, президенты обсуждали прошедшую встречу в "нормандском формате".

"Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", — сказал Зеленский.

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