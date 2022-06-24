Байден и Шольц готовятся к серьезному разговору

Лидеры хотят усилить давление на Россию

Байден и Шольц проведут встречу/Фото: Drew Angerer/Getty Images, Fabian Sommer/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден проведет личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, который председательствует в G7. Цель разговора между лидерами – скоординировать международные усилия по экономической изоляции РФ, поддержке Украины и смягчению последствий войны для мира.

Об этом сообщает Укринформ.

Реклама

Подробности

"В Германии президент встретится с канцлером Шольцем, который председательствует сейчас в G7, чтобы продолжить тесную координацию в рамках повестки дня G7, а также ключевых приоритетов, которые мы будем продвигать вместе", — сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он уточнил, что эти приоритеты включают, в частности новые обязательства для дальнейшей изоляции России от глобальной экономики, уничтожение цепей оборонных поставок РФ, продолжение борьбы с уклонением Россией и ее сторонниками беспрецедентных санкций Запада.

"Благодаря нашим действиям, России все сложнее делать выплаты по облигациям, и она все больше приближается к дефолту. Наши меры сильнее "затягивают гайки" и ограничивают доходы, необходимые Путину для финансирования этой войны", — добавил Кирби.

По его словам, среди новых вызовов, которые предстоит преодолеть G7, является смягчение последствий путинской войны на потребительские цены в сферах энергетики и продовольствия.

Еще одним направлением совместных усилий стран G7 есть обеспечение Украины возможностями, чтобы она могла защитить себя на поле боя, а также имела сильные позиции за столом переговоров. Для этого, подчеркнул Кирби, самые влиятельные экономики мира "увеличат до максимума цену для Путина и его сторонников и минимизируют влияние этой войны на США и союзные страны".

Реклама

Помощь США Украине

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине. Он составит 450 млн. долларов.

"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные 450 млн долларов военной помощи как часть нашего обязательство в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", — сказал спикер Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что пакет военной помощи включает оружие и военное оборудование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что США дали России "железное" предупреждение из-за угроз Литве. Раньше в Штатах рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7.