Байден и Трюдо договорились призвать Путина к ответу за войну в Украине

Главы стран обсудили новые санкции

Байден и Трюдо обсудили наказание Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили на встрече санкции против Российской Федерации и военную помощь Украине. Встреча прошла 9 июня. О ее результатах сообщила пресс-служба Белого Дома.

Главы государств обсудили такие вопросы:

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оказание гуманитарной и экономической помощи миллионам украинцев

содействие в сфере безопасности правительству Украины

"подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с войной против Украины

провели обзор сотрудничества в сфере экономического развития, а также взаимодействия — борьбы с пандемией, миграции и продовольственной безопасности.

Президент США высоко оценил тесное партнерство Канады с Соединенными Штатами на протяжении всего этого кризиса и ее лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России.

Помощь от США и Канады

1 июня, Министерство обороны США объявило о санкционировании президентом сокращения в области безопасности на сумму до 700 миллионов долларов в пользу удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе. Это разрешение является 11-м изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Кроме того, в этот день президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

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США попросили Украину не использовать РСЗО HIMARS для ударов вглубь России, а только защищать украинскую территорию.

Канада, в свою очередь, активно принимает украинских беженцев. Также в мае премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 41 млн. долларов США), и анонсировал новые санкции против РФ.

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