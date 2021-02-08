Українська
$ 27,77
33,28
  1. Мировые новости
  2. США

Байден исправит еще одно решение Трампа: США вернутся в СПЧ ООН

8 февраля, 07:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Новая администрация будет добиваться избрания страны полноценным членом организации

США собираются вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого экс-президент Дональд Трамп вывел страну еще в 2018 году.

Реклама

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

На правах анонимности собеседники агентства утверждают, что в течение ближайших суток госсекретарь США Тони Блинкен объявит о том, что сперва страна вернется в СПЧ в качестве наблюдателя, но будет "добиваться избрания в качестве полноценного члена", чтобы обеспечить реализацию в полной мере его потенциала.

Это может вызвать критику со стороны консервативных законодателей, то есть республиканской оппозиции, и сил, которые поддерживают Израиль, так как критика этой страны была основной причиной выхода Америки из этого органа.

В тренде
На Гаити заявили о попытке государственного переворота

В администрации Джо Байдена считают, что СПЧ необходимо реформировать (об этом в свое время заявляли и у Трампа) посредством взаимодействия, руководствуясь принципами.

Реклама

Напомним, что о выходе из Совета ООН по правам человека постпред США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли объявила в июне 2018 года. Она объяснила это решение предвзятым отношением к США и Израилю.

Стоит отметить, что это уже не первое решение предыдущей администрации, которое Байден решил отменить. Также США вернутся к исполнению Парижского климатического соглашения, вернутся во Всемирную организацию здравоохранения и остановят строительство стены на границе с Мексикой.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США ООН права человека СПЧ Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять