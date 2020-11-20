Байден может подать иск против администрации Трампа

Избранный президент США Джо Байден не исключает подачу судебного иска против администрации действующего президента Дональда Трампа.

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Об этом Байден заявил во время пресс-конференции.

В ответ на вопрос журналистов о подаче иска против администрации Трампа, которая отказывается признавать результаты выборов и пытается отменить их через суд, Байден отметил: "Мы этого не исключаем".

При этом он назвал безответственным нежелание Трампа признавать поражение на выборах.

Политик также добавил, что судебный иск может касаться непредоставления администрацией Трампа команде Байдена доступа к брифингам, во время которых обсуждаются ключевые вопросы жизни государства, в частности распространение коронавируса и вопросы обороны.

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Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Байдена.

С триумфом его уже успели поздравить сторонники из мира шоу-бизнеса, среди которых Леди Гага и Дженнифер Энистон.

Отметим, несмотря на то, что на прошедших выборах в США Джо Байден набрал намного больше 270 голосов выборщиков, действующий глава США Дональд Трамп не намерен признавать результаты, выражая уверенность, что победитель именно он.

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