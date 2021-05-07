Байден может приехать в Украину в этом году – Ермак

Конкретной даты пока нет, но есть заинтересованность во встрече, как со стороны Владимира Зеленского, так и со стороны американского президента

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В ходе встреч главы Госдепа Энтони Блинкена с украинским руководством 6 мая обсуждалась и встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, и она может произойти уже в этом году – в ОПУ не исключают визита американского президента в Украину.

Реклама

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ.

"Могу сказать: пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне – и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", – рассказал он.

По словам Ермака, есть большая вероятность, что Байден может посетить Украину в этом году, поскольку 2021-й – важный год для нашей страны, когда она празднует 30-летие независимости.

"Есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", – сказал Андрей Ермак.

В тренде Евросоюз может одобрить применяемую в Украине китайскую вакцину SinoVac

Реклама

Напомним, по словам Блинкена, президент Байден обязательно найдет время приехать в Украину, но пока довольно трудно приезжать с визитами, поскольку есть вызовы, связанные с COVID-19.

Мы также писали, что на днях президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что рассчитывает, что его вcтреча с президентом России Владимиром Путиным все-таки состоится в июне.