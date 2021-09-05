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Байден почтит память погибших в терактах 11 сентября на месте падения самолетов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 сентября, 16:21
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11 сентября исполнится 20 лет с момента самого крупного теракта в современной истории
Президент США Джозеф Байден отдаст дань памяти погибшим 11 сентября в Нью-Йорке / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент США Джозеф Байден отдаст дань памяти погибшим 11 сентября в Нью-Йорке / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В предстоящую субботу президент США Джозеф Байден посетит все три мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года – в день 20 летней годовщины нападения международной террористической сети "Аль-Каида" на Америку.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

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В субботу Байден и первая леди Джилл Байден посетят:

  • Нью-Йорк, где два пассажирских авиалайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, что привело к гибели 2 753 человек;
  • штаб Пентагона в Арлингтоне (штат Вирджиния), куда врезался третий авиалайнер и погибли 184 человека;
  • Шанксвилл (штат Пенсильвания), куда упал сбитый ВВС США захваченный пассажирский лайнер, направлявшийся на Белый дом (погибли 40 человек).

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11 сентября 2021 года исполнилось 20 лет с того дня, как самолеты, захваченные террористами "Аль-Каиды", врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Это оказался самый крупный теракт в современной истории. Начиная с 2002 года 11 сентября отмечается в Соединенных Штатах, как "День патриота", а с 2009 года этот день также обрел статус общенационального дня служения и памяти.

Напомним, в 2016 году власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса по терактам 11 сентября 2001 года. В обнародованном разделе содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.

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