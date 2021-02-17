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Байден нацелен на завершение "вечных войн" – Госдеп

17 февраля, 04:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

США пока не приняли решения о дальнейшем присутствии в Афганистане

Администрация президента Джо Байдена надеется положить конец "вечным войнам" в некоторых странах, в частности речь идет о завершении военных действий в Афганистане.

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Об этом заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс на брифинге.

"Президент Байден хотел бы ответственно положить конец так называемым вечным войнам. Мы также планируем поддерживать продолжающийся мирный процесс между Афганистаном и "Талибаном", – заявил он.

В то же время Соединенные Штаты пока не приняли решения об уровне своего дальнейшего военного присутствия в Афганистане, поскольку планируют проводить соответствующие консультации с зарубежными союзниками и партнерами.

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"Мы находимся в процессе изучения договоренностей между США и "Талибаном" на готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", – отметил Прайс.

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Напомним, в результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в Ираке 15 февраля погиб гражданский, работающий по контракту, и ранены пять человек, в том числе американский военнослужащий.

Мы также сообщали, что Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана и привлечь к этому процессу отечественные компании.

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