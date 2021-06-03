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Байден намерен обсудить с Путиным атаки российских хакеров – Белый дом

3 июня, 17:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Американский президент намерен обсудить с российским коллегой действия российских хакеров

Джо Байден и Владимир Путин обсудят хакерские атаки

Джо Байден и Владимир Путин обсудят хакерские атаки / Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным хакерскую атаку против крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Президент Байден, безусловно, считает, что президент Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в остановке и предотвращении этих атак", – заявила она.

По ее словам, JBS сообщила администрации о том, что атака была осуществлена преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России.

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"Белый дом непосредственно взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщение о том, что ответственные государства не скрывают преступников", – добавила она.

Ранее ФБР заявило, что за кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группировка REvil.

Напомним, компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

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