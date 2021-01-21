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Байден назначил временных глав Госдепа и Пентагона

21 января, 01:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сенат еще рассматривает предложенных новым президентом кандидатов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, сразу назначил временных руководителей Государственного департамента и Министерства обороны.

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Об этом сообщает Reuters.

Пока американский Сенат не одобрит кандидатуру предложенного Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкена выполнять обязанности главы Госдепа будет Дэниел Смит – бывший директор Института внешней службы, который готовит американских дипломатов.

Президент США также назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста, пока Сенат рассматривает кандидатуру на этот пост Ллойда Остина.

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При Дональде Трампе Норквист занимал пост заместителя министра обороны.

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Напомним, во время слушаний в профильных комитетах Сената США кандидаты на главу Госдепа Энтони Блинкен и главу Пентагона Ллойд Остин заявили, что поддерживают предоставление Украине летального оружия для защиты ее суверенитета от посягательств России.

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Пентагон назначения госсекретарь Госдепартамент США Джо Байден
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