Байден назвал имена еще троих будущих сотрудников Белого дома

Байден заявил о новых назначениях в будущей администрации Белого дома

Новоизбранный президент США Джо Байден назвал имена еще нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома.

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Об этом сообщает Голос Америки.

По словам главы администрации Белого дома Рона Клейна, назначенцы поддержат работу по созданию администрации Белого дома, который будет представлять Америку и приносить результаты.

Бывшую старшую советницу по политическим вопросам в избирательном штабе Джо Байдена и Камалы Харрис Малу Адигу назначили директором по политическим вопросам в аппарате первой леди Джилл Байден.

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Секретарем Белого дома по протокольным вопросам станет Карлос Элизондо. Он с 2008 по 2016 год работал специальным помощником президента Барака Обамы и секретарем вице-президента и его супруги по протокольным вопросам.

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Новым директором администрации Белого дома по кадровым вопросам станет Кэти Рассел. Ранее она была заместителем главы избирательной кампании Байдена и Харрис.

Ранее сайт "Сегодня" проанализировал различные кандидатуры, которые могут занять центральные места в команде следующего президента.

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