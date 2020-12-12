Байден назвал имена новых членов своей администрации

Некоторые кандидатуры на министерские должности работали при Обаме

Избранный президент США Джо Байден представил новых членов своей администрации.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

На должности министра сельского хозяйства он хочет видеть Тима Вилсака, который ранее уже занимал этот пост при Бараке Обаме.

Также при президенте Обаме главой аппарата Белого дома был Денис МакДона. Байден хочет видеть его министром по делам ветеранов.

Сьюзан Райс – бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Байден предложил ей стать президентским советником по внутренней политике.

В тренде В США против сына Байдена открыли дело

Реклама

Марсия Фадж – конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития.

Кэтрин Тай станет первой американкой азиатского происхождения на месте Торгового представителя США.

Ранее демократ Джо Байден заявил, что предложит на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама