Байден называл темнокожих суперхищниками в своем законе – Трамп

Во время дебатов с Джо Байденом Дональд Трамп заявил, что Байден называл темнокожих суперхищниками в своем законе.

Реклама

"Вы назвали темнокожих суперхищниками в своем законе. Никто, кроме Трампа, не сделал больше для темнокожих", – сказал Трамп.

Также он отметил, что сделал многое для темнокожего населения.

"Я наименьший расист в этой комнате", – сказал Трамп.

В тренде Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

Напомним, президент США Дональд Трамп, по заявлению, уже готов мирно передать власть в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре. Хотя ранее заявлял, что не доверяет надежности голосования по почте и абсолютно уверен в своей победе. Тогда Трамп заранее называл результаты выборов, в случае его проигрыша, сфальсифицированными, и был готов отдать власть только по решению Верховного суда.

Реклама

К слову, издание Axios утверждает, что от Трампа ушли трое старших советников, потому что не верят в победу из кандидата. Утверждается, что кампания Трампа "наполнена внутренними обвинениями и прикидками потенциальных убытков, что только усугубляет царящее в штабе мрачное настроение, вызванное ежедневным потоком смурных заголовков". Глава предвыборного штаба Билл Степиен называет кампанию "самолетом, который попал в болтанку", а главной задачей – безопасно посадить судно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама