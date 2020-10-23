Байден называл темнокожих суперхищниками в своем законе – Трамп

Во время дебатов с Джо Байденом Дональд Трамп заявил, что Байден называл темнокожих суперхищниками в своем законе.
"Вы назвали темнокожих суперхищниками в своем законе. Никто, кроме Трампа, не сделал больше для темнокожих", – сказал Трамп.
Также он отметил, что сделал многое для темнокожего населения.
"Я наименьший расист в этой комнате", – сказал Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп, по заявлению, уже готов мирно передать власть в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре. Хотя ранее заявлял, что не доверяет надежности голосования по почте и абсолютно уверен в своей победе. Тогда Трамп заранее называл результаты выборов, в случае его проигрыша, сфальсифицированными, и был готов отдать власть только по решению Верховного суда.
К слову, издание Axios утверждает, что от Трампа ушли трое старших советников, потому что не верят в победу из кандидата. Утверждается, что кампания Трампа "наполнена внутренними обвинениями и прикидками потенциальных убытков, что только усугубляет царящее в штабе мрачное настроение, вызванное ежедневным потоком смурных заголовков". Глава предвыборного штаба Билл Степиен называет кампанию "самолетом, который попал в болтанку", а главной задачей – безопасно посадить судно.
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