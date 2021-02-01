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Байден не исключает возврата санкций против Мьянмы из-за военного переворота

1 февраля, 20:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США призвал мир объединиться в давлении на мьянманских военных

Международное сообщество должно объединиться для оказания давление на военных Мьянмы, чтобы заставить их немедленно отказаться от захвата власти и освободить задержанных ими официальных лиц, иначе США могут снова ввести против страны санкции.

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Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Захват власти в Мьянме военными, задержание Аун Сан Су Чжи (государственного советника и фактического лидера страны. – Ред.) и других гражданских должностных лиц и объявление чрезвычайного положения в стране являются прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона", - подчеркнул президент США.

Он отметил, что если страна сойдет с установленного за последнее десятилетие демократического пути, Белый дом может рассмотреть возвращение ранее отмененных санкций против Мьянмы.

"Сворачивание прогресса в направлении демократии приведет к незамедлительному пересмотру наших санкционных полномочий и правил с последующим принятием соответствующих мер", – говорится в заявлении.

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Бацден пообещал, что Соединенные Штаты будут отстаивать демократию везде, где ее атакуют.

"Мы будем работать с нашими партнерами во всем регионе и во всем мире, чтобы поддержать восстановление демократии и верховенства закона, а также привлечь к ответственности тех, кто повиннен свержении демократических преобразований в Мьянме", – ответил он.

Напомним, накануне военные Мьянмы арестовали президента страны Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи и объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

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Мьянма США переворот санкции Джо Байден
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