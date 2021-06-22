Байден не выполнил обещание – в Белом доме назвали ошибку президента

Президент США обещал американцам, что ко Дню независимости 7 из 10 взрослых будут привиты от коронавируса, но что-то пошло не так

У Байдена сознались, что провалили темпы вакцинации американцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Белый дом не выполнил поставленную президентом США Джо Байденом цель – вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны хотя бы одной дозой ко Дню независимости, который американцы отмечают 4 июля.

Реклама

Об этом сообщает CNBC.

С соответствующим заявлением 22 июня выступил старший советник Белого дома по вопросам борьбы с эпидемией COVID-19 Джеффри Зиентс.

Читайте также: Рай для вакцинированных в США – отменили маски и дистанцию

По его словам, в Соединенных Штатах уже вакцинированы 70% взрослых в возрасте от 30 лет и ожидается, что в ближайшее время этот показатель будет достигнут для категории "27+".

Реклама

"Мы полагаем, чтобы вакцинировать 70% всех взрослых хотя бы одной прививкой с учетом 18-26-летних, понадобится несколько дополнительных недель", – сказал Зиентс.

Чиновник отметил, что "многие молодые американцы не считали COVID-19 чем-то, что им мешает, и меньше стремились получить прививку". Несмотря на это, Четвертое июля в стране пройдет в обычном режиме.

Вопреки вакцинационному "рывку" после инаугурации Байдена, за последние две недели уровень вакцинации в США увеличился менее чем на 1 процентный пункт.

При этом другое предвыборное обещание – достичь отметки в 200 млн сделанных прививок от коронавируса в течение первых 100 дней своего президентства – Джо Байден выполнил еще в апреле.

Также мы писали, что в США действует система привлекательных стимулов для вакцинации – от бесплатной марихуаны до крупных денежных поощрений.

Реклама

Смотрите, о чем еще говорят в Украине и мире 22 июня:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно