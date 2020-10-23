Байден о климате: Мой план очистит среду и приведет к экономическому росту

"Все ведущие ученые говорят, что мы срочно должны решать проблемы климата и надо ограничить выбросы", – напомнил Байден. Он обещает, что его план в этой сфере, в частности включающий переход на элекромобили, помимо очищения окружающей среды, создаст миллионы рабочих мест в США и миллионы долларов экономического роста.

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По его словам, его план был одобрен всеми природоохранными организациями и рабочими профсоюзами.

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