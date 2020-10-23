Байден обещает снизить цены на медуслуги и сделать медстрахование доступней

Байден обещает, что его команда снизит цены на медуслуги и лекарства, введя конкуренцию в этой сфере, которой сейчас, по его словам нет. Он намерен сохранить медицинскую страховку Барака Обамы, так называемую Obama Care, но с некоторыми дополнениями. Байден добавил, что у всех должно быть право на здравоохранение и именно это учитывает его план. По словам Байдена на его программу понадобится около 150 млрд долларов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама