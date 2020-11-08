Байден обратился к американцам после победы на выборах: о чем он говорил

Демократ Джо Байден, который победил на выборах президента Соединенных Штатов, набрав 290 голосов выборщиков при необходимых 270, сменил официальный статус в соцсетях на "избранный президент" и обратился вместе с будущим вице-президентом Камалой Харрис к нации в видеообращении.

Реклама

Трансляция его речи велась в Twitter.

"Люди этой нации высказались. Они принесли нам честную победу. Убедительную победу", – первым делом заявил Байден.

Основными же темами обращения стали необходимость объединения американцев и борьба с коронавирусом:

Байден пообещал быть президентом, который не разделяет, а объединяет: "Кто не видит красных и синих штатов, а только Соединенные Штаты". Он намерен "завоевать доверие всего народа".

Призвал отказаться от резкой риторики, "чтобы снова увидеть и услышать друг друга".

Заявил о невозможности восстановить экономику и наслаждаться жизнью, пока не взята под контроль эпидемия коронавируса, пообещав в понедельник создать группу для выработки плана по борьбе с коронавирусом и не считаться с затратами.

Призвал республиканцев и демократов в Конгрессе к сотрудничеству: "Я считаю, что это часть мандата американского народа. Они хотят, чтобы мы сотрудничали. Это выбор, который я сделаю, и я призываю сделать этот выбор вместе со мной".

Пообещал добиваться лидерства Соединенных Штатов в мире.

Вспомнил об афроамериканцах, которые "поддержали его на пике избирательной кампании", пообещав поддерживать их.

Напомним, Джо Байден был объявлен победителем на президентских выборах в США вечером 7 ноября рядом СМИ, после того как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых. На данный момент у Байдена уже 290 голосов выборщиков, у Трампа – по прежнему 214.

Реклама

В то же время Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника, заявил, что "выборы еще не окончены", и он намерен оспаривать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама