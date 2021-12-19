Байден обратится к нации. Что скажет гражданам США?

21 декабря президент США Джо Байден выступит с речью. Он расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения штамма "Омикрон".
Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.
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По словам Псаки, глава государства объявит "о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи" нуждающимся в ней жителям страны, а также предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался.
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"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и ревакцинацию", – заявила Псаки.
Ранее американский глава заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют "Дельту".
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