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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Байден обратится к нации. Что скажет гражданам США?

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 декабря, 02:18
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В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют "Дельту"
​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. Коллаж "Сегодня"
​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. Коллаж "Сегодня"

21 декабря президент США Джо Байден выступит с речью. Он расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

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По словам Псаки, глава государства объявит "о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи" нуждающимся в ней жителям страны, а также предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался.

"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и ревакцинацию", – заявила Псаки.

Ранее американский глава заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют "Дельту".

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