"Путин знает, что у него проблемы". Байден обвинил РФ во вмешательстве в будущие выборы США

Американский президент считает, что все, что есть у хозяина Кремля – это нефть и ядерное оружие

Джо Байден и Владимир Путин / коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия уже сейчас пытается вмешиваться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в 2022 году, посредством дезинформации, которая "становится все более серьезной проблемой".

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Об этом он сказал журналистам после посещения офиса директора национальной разведки США, передает CNN.

Байден отметил, что, по данным разведки, Россия в данный момент распространяет ложную информацию в попытке повлиять на будущее волеизъявление американских граждан.

Он добавил, что президент России Владимир Путин знает, что у него проблемы, и это делает его еще опасней.

По словам американского президента, все что есть у Путина – это ядерное оружие и нефть.

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Президент США также вспомнил о кибератаках со стороны РФ и Китая и подчеркнул, что они могут привести к реальной войне.

"Я думаю, что более чем вероятно, что если мы закончим настоящей войной со стрельбой, то это будет следствием кибервзломов", – заявил Байден.

Напомним, Соединенные Штаты и Германия на прошлой неделе заключили соглашение по поводу газопровода "Северный поток – 2". При этом они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или усилит агрессию против нашей страны.

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