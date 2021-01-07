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Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам и назвал их участников террористами

7 января, 22:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Избранный президент США обещает наказать виновных

Избранный президент Джо Байден, победу которого утром в четверг утвердил Конгресс США, назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве.

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Об этом Байден заявил в видеообращении, обнародованном вечером 7 января.

По его мнению, 6 января стало одним из самых темных дней в истории страны.

"Не смейте называть их участниками протестов. Это была толпа мятежников, доморощенные террористы", – подчеркнул он.

В то же время, по словам Байдена сложившуюся в среду ситуацию нельзя назвать неожиданной из-за предыдущих заявлений и действий Дональда Трампа.

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"Последние четыре года у нас был президент, который четко давал понять, что презирает нашу демократическую систему, конституцию и главенство закона", – подчеркнул он.

Байден также заявил, что имеено Трамп своими заявлениями и непризнанием итогов выборов подстрекал людей к нападению на Конгресс и пообещал наказать виновных.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось прервать заседание и срочно эвакуироваться – в здании был распылен слезоточивый газ.

В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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