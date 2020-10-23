Байден обвинил Трампа в преступлениях против мигрантов

"Детей вырвали из рук родителей, семьи разделили, 500 детей находятся без родителей, это преступление", – заявил Байден, обвинив этой ситуации Трампа.

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В то же время Байден признает ошибки в миграционной политике администрации экс-президента Барака Обамы, при котором он был вице-президентом, и обещает провести реформу в этой сфере, которую не провел Обама.

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Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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