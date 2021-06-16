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Байден объяснил, почему его встреча с Путиным была короткой

16 июня 2021 23:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Соединенных Штатов отметил уникальность нынешнего саммита и рассказал, кто им помогал в обсуждениии важных вопросов

На встрече президентов США и России едва не случилась потасовка. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

На встрече президентов США и России едва не случилась потасовка. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным закончилась намного раньше, чем ожидалось, потому что оказалось, что немногим более двух часов вполне достаточно, кроме того им "помогали".

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

"Причина, по которой она не продолжалась дольше, потому что: двое глав государств провели более двух часов через стол друг от друга, разговаривая про наимельчайшие подробности мучающих их вопросов – вы помните, когда еще такое было? Я не помню", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что помимо прочего, им с Путиным помогали министры обороны двух стран, глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Нам помогали наши министры обороны, наши послы, госсекретарь США постоянно был со мной. Лавров, Блинкэн говорили о некоторых вопросах, которые требуют уточнения, дополнительного обсуждения. Мы уточняли, чтобы мы друг друга правильно понимали. И когда мы проговорили пару часов, мы подумали, а что дальше? А дальше надо будет посмотреть через 3-6 месяцев и понять, подошли ли мы ближе к основоположным переговорам о стратегии взаимоотношений и прогрессе", - отметил Байден.

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В ходе пресс-конференции президент Соединенных Штатов также отметил, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут понятны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

Путин также заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности.

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