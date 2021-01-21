Українська
$ 28,2
34,15
  1. Мировые новости
  2. США

Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США

21 января, 01:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Новый президент подписал соответствующий документ

Избранный президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днем единства.

Реклама

Как передает ABC, Байден подписал соответствующий документ.

"Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена", – говорится в заявлении.

Этим документом Джо Байден объявил 20 января 2021 года национальным днем единства.

В тренде
В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Реклама

Выступая перед собравшимися, 78-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США инаугурация Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNNСША
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретили
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять