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Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков

5 декабря, 15:56

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Избранный президент США получил все 55 голосов выборщиков штата

Избранный президент США Джо Байден официально получил большинство голосов в коллегии выборщиков после того, как были сертифицированы результаты выборов в Калифорнии.

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Об этом сообщает Reuters.

В Калифорнии были утверждены итоги выборов президента США. Джо Байден победил с результатом 63,5% и получил все 55 голосов выборщиков штата. Количество выборщиков, которые должны проголосовать за него, официально достигло 279 при необходимых для победы 270.

Последнее слово в вопросе о том, кто станет хозяином Белого дома, остается именно за коллегией выборщиков. Она состоит из 538 человек. Число выборщиков зависит от того, сколько представителей того или иного штата заседает в Конгрессе США, а это в свою очередь пропорционально населению каждого штата.

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Ранее штаб Дональда Трампа подал иск против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн из-за якобы ущемления прав республиканцев при подсчете голосов на выборах.

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Также мы сообщали, что во время инаугурации Байдена Трамп может объявить об участии в следующих выборах. Около 47% граждан США поддерживают участие нынешнего главы государства в следующей президентской гонке.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем. Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп Джо Байден выборы 2020
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