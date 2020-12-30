Байден опозорился перед толпой из-за имени нового президента США: видео

Избранный президент США Джо Байден оконфузился, публично "передав" свои полномочия будущему вице-президенту страны Камале Харрис.

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Как сообщает The New York Post, инцидент произошел в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Обсуждая тему коронавирусной эпидемии в своей стране, 78-летний Байден напомнил, что он и Харрис уже сделали прививки от COVID-19.

"Я надеюсь, что (поступок – ред.) президента станет ясным и недвусмысленным призывом ко всем американцам принять вакцину, как только она станет доступна. Я принял ее, чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис приняла ее сегодня по той же причине", – сказал он после того, как 29 декабря Камале Харрис сделали укол.

Это может подлить масла в огонь вокруг слухов о развивающемся у Байдена старческом слабоумии, которые распускают его политические оппоненты, в том числе и действующий президент Дональд Трамп.

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Впрочем, Байден и Харрис уже не впервые оговариваются таким образом. Например, в сентябре, будучи еще кандидатом в вице-президенты, Камала Харрис заявила, что будущая администрация будет "администрацией Харрис".

А через несколько дней Байден назвал свою избирательную кампанию "Харрис-Байден", хотя на первое место всегда выносится фамилия президента, а на второе – вице-президента.

Кроме того, в октябре он почему-то заявил, что баллотируется не на президента а "в Сенат", а выступая перед избирателями в городе Филадельфия в ноябре Байден только с третьего раза смог верно представить свою внучку.

Ранее из-за оговорок Байдена Трамп даже назвал его "человеком с низким IQ".

Впрочем его оппонент ему этого не спустил и предложил ему померяться когнитивными способностями.

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