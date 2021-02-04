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Байден остановил вывод американских войск из Германии

4 февраля, 10:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вывести военных из Германии хотел бывший президент США Трамп

Администрация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена приостановила вывод американских войск из Германии.

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Об этом сообщил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает Politico.

По его словам, новый глава Пентагона Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" плана.

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При этом он добавил, что не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе.

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Напомним, летом прошлого года на тот момент президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии.

После этого появились сообщения, что Пентагон намеренно тормозит вывод американских военных из Германии.

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Германия США американские военные Джо Байден
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