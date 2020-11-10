Байден: Отказ Трампа признать поражение – это позор, но переход власти уже начался

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден считает "позором" отказ действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах, но переход власти уже начался.

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Об этом он заявил в видеообращении.

"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", – заявил Байден, говоря об отказе Трампа признавать его победу.

В то же время, избранный президент уверен, что попытки Трампа помешать передаче власти "большого значения не имеет", поскольку она уже началась.

Он уточнил, что уже изучает, кто может работать в его кабинете и собирает остальную часть администрации.

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"Мы уже начинаем наш переходный период... Поэтому я уверен, что тот факт, что они не хотят признавать, что мы выиграли, на данный момент не имеет большого значения для нашего планирования и того, что мы можем сделать в период с настоящего момента до 20 января", – заявил Байден.

Когда Байдена спросили о республиканцах, которые не признают его победу, он ответил, что они обязательно ее признают.

Напомним, Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.

10 ноября действующий президент Соединенных Штатов, кандидат-республиканец Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в борьбе за исход президентских выборов в стране и выразил уверенность, что он победит.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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