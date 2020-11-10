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Байден: Отказ Трампа признать поражение – это позор, но переход власти уже начался

10 ноября, 22:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению избранного президента, попытки Трампу не имеют большого значения

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден считает "позором" отказ действующего президента Дональда Трампа признать свое поражение на выборах, но переход власти уже начался.

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Об этом он заявил в видеообращении.

"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", – заявил Байден, говоря об отказе Трампа признавать его победу.

В то же время, избранный президент уверен, что попытки Трампа помешать передаче власти "большого значения не имеет", поскольку она уже началась.

Он уточнил, что уже изучает, кто может работать в его кабинете и собирает остальную часть администрации.

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"Мы уже начинаем наш переходный период... Поэтому я уверен, что тот факт, что они не хотят признавать, что мы выиграли, на данный момент не имеет большого значения для нашего планирования и того, что мы можем сделать в период с настоящего момента до 20 января", – заявил Байден.

Когда Байдена спросили о республиканцах, которые не признают его победу, он ответил, что они обязательно ее признают.

Напомним, Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.

10 ноября действующий президент Соединенных Штатов, кандидат-республиканец Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в борьбе за исход президентских выборов в стране и выразил уверенность, что он победит.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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Дональд Трамп Джо Байден переходный период Выборы президента США-2020
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