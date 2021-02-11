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Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ

11 февраля, 14:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стратегические самолеты B-1 будут дислоцированы в 2,2 тысячах км от Москвы

Соединенные Штаты планируют перебросить на север Европы 4 ядерных сверхзвуковых бомбардировщика B-1 и порядка 200 военнослужащих.

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Об этом сообщает Express.

В ближайшие три недели США собираются переместить авиацию и войска на норвежскую авиабазу "Орланд", которая находится в 2,2 тыс. км от Москвы, чтобы в дальнейшем провести военные учения в международном воздушном пространстве возле Арктики недалеко от северо-западной границы России.

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Ссылаясь на анонимные источники среди чиновников, журналисты называют это знаком Кремлю, что новая американская администрация сможет быстрее реагировать на любые акты агрессии со стороны России.

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"Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и быстро реагировать критически важны для общего успеха", – утверждает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан.

Прежде США выполняли свои миссии в Арктику из Великобритании.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден пригрозил России, что он будет жестче реагировать выходки Кремля, чем его предшественник Дональд Трамп.

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Кроме того, в недавнем телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины.

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