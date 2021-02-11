Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ

Стратегические самолеты B-1 будут дислоцированы в 2,2 тысячах км от Москвы

Соединенные Штаты планируют перебросить на север Европы 4 ядерных сверхзвуковых бомбардировщика B-1 и порядка 200 военнослужащих.

Реклама

Об этом сообщает Express.

В ближайшие три недели США собираются переместить авиацию и войска на норвежскую авиабазу "Орланд", которая находится в 2,2 тыс. км от Москвы, чтобы в дальнейшем провести военные учения в международном воздушном пространстве возле Арктики недалеко от северо-западной границы России.

Читайте также: Трамп хочет покорить Арктику и Антарктиду: США будут строить ледоколы

Ссылаясь на анонимные источники среди чиновников, журналисты называют это знаком Кремлю, что новая американская администрация сможет быстрее реагировать на любые акты агрессии со стороны России.

Реклама

"Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и быстро реагировать критически важны для общего успеха", – утверждает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан.

Прежде США выполняли свои миссии в Арктику из Великобритании.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден пригрозил России, что он будет жестче реагировать выходки Кремля, чем его предшественник Дональд Трамп.

Видео: Сегодня

Кроме того, в недавнем телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама