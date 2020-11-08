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Байден планирует отменить указы Трампа после инавгурации

8 ноября, 09:16

Мария Журенко Мария Журенко

В его планы входит вернуть США в ВОЗ

Победитель на президентских выборах в США Джо Байден намерен отменить ряд указов Дональда Трампа сразу же после инаугурации.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, политик собирается вернуть Вашингтон во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату.

Также Байден хочет аннулировать запрет на иммиграцию, направленный против стран, где преобладает мусульманское население, и возобновить действие программы. Люди, нелегально попавшие на территорию Штатов в детстве, смогут остаться в стране.

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Кроме того, Байден сформирует собственную группу из учёных и экспертов, которые будут выступать советниками властей в борьбе с пандемией коронавируса.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и (кандидата в вице-президенты Камалы – ред.) Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", – заявил Байден.

Напомним, одержав победу в Пенсильвании и получив 273 голоса, новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не окончены" и он намерен оспаривать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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