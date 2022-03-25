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Байден планирует встретиться с беженцами из Украины в Польше

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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25 марта, 07:44
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Глава Белого дома отметил, что пока еще не может говорить, где именно он намерен пообщаться с украинцами
Байден пообщается с украинскими беженцами
Байден пообщается с украинскими беженцами / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден планирует посетить Республику Польша. Кроме этого, на этой неделе он хочет встретиться с беженцами из Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, передает Укринформ.

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"Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", - сказал Байден.

Он добавил, что по соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он намерен пообщаться с украинскими беженцами. Но сказал, что "увидится со многими из них".

Байден едет в Польшу на встречу с Дудой

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время рабочего визита в Европу посетит Польшу. Он запланировал встречу с лидером страны Анджеем Дудой. Об этом сообщили в Белом доме.

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"В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву, Польшу, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, который вызвала неоправданная и неспровоцированная война России против Украины", — говорится в сообщении.

Перед тем, как Байден поедет в Польшу, он проведет встречу в Бельгии с союзниками НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложению на Россию серьезных и беспрецедентных расходов за ее вторжение.

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