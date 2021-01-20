Байден почтил память жертв COVID-19 в США: фото

Церемония состоялась у Мемориала Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден с супругой минутой памяти почтили память американцев, которые пострадали от пандемии COVID-19. Церемония состоялась у Мемориала Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне.

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Об этом сообщает CNN.

"Чтобы исцеляться, мы должны помнить. Иногда вспоминать трудно, но именно так мы исцеляемся. Это важно делать как нация. Вот почему мы здесь сегодня", – сказал Байден.

Вице-президент Камала Харри, которая также принимала участие в церемонии, призвала американцев к единству.

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"Я неизменно надеюсь и молюсь, что мы выйдем из этого испытания с новой мудростью, чтобы ценить простые моменты, воображать новые возможности и еще немного открыть наши сердца друг другу", - сказала она.

Джо Байден с супругой. Фото: instagram.com/salwangeorges/

Ранее сообщалось, что на Национальной аллее в Вашингтоне выставили около 200 тыс. флагов. Они представляют американцев, которые не могут присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за пандемии и угроз безопасности.

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