Українська
$ 28,15
34,16
  1. Мировые новости
  2. США

Байден почтил память жертв COVID-19 в США: фото

20 января, 13:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Церемония состоялась у Мемориала Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден с супругой минутой памяти почтили память американцев, которые пострадали от пандемии COVID-19. Церемония состоялась у Мемориала Линкольна на Национальной аллее в Вашингтоне.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

"Чтобы исцеляться, мы должны помнить. Иногда вспоминать трудно, но именно так мы исцеляемся. Это важно делать как нация. Вот почему мы здесь сегодня", – сказал Байден.

Вице-президент Камала Харри, которая также принимала участие в церемонии, призвала американцев к единству.

Читайте также: Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене

В тренде
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Реклама

"Я неизменно надеюсь и молюсь, что мы выйдем из этого испытания с новой мудростью, чтобы ценить простые моменты, воображать новые возможности и еще немного открыть наши сердца друг другу", - сказала она.

Джо Байден с супругой. Фото: instagram.com/salwangeorges/

Джо Байден с супругой. Фото: instagram.com/salwangeorges/

Ранее сообщалось, что на Национальной аллее в Вашингтоне выставили около 200 тыс. флагов. Они представляют американцев, которые не могут присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за пандемии и угроз безопасности.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США инаугурация Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNNСША
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША
Цены на нефть рекордно растут: три причины
Цены на нефть рекордно растут: три причиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять