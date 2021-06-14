Українська
$ 27,04
32,79
  1. Мировые новости
  2. США

Байден подготовил Путину "жесткие послания" – Джонсон

14 июня 2021 17:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Британский премьер раскрыл детали предстоящей встречи президентов США и России

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным донесет ему "довольно жесткие послания".

Реклама

Об этом перед началом саммита НАТО заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

"Президент США Джо Байден "в ближайшие несколько дней будет выступать с весьма жесткими посланиями президенту Путину", - заявил Джонсон.

По словам Джонсона, он "всегда надеется, что с Россией дела пойдут лучше, но пока они довольно разочаровывают с точки, зрения Великобритании".

Читайте также: Байден назвал причину отказа от пресс-конференции с Путиным

Не пропусти!
Мисс сборной Польши: девушка из Винницы поет песни Щенсны
Марина Лученко - жена Войцеха Щенсны
Реклама

Американский президент пообещал, что четко доведет до Путина все опасения США, после чего обещает рассказать СМИ о результатах встречи, а президент РФ отдельно озвучит свою точку зрения.

"Я не хочу, чтобы меня отвлекало то, что они пожали друг другу руки, кто больше всего разговаривал и все остальное", – добавил президент США.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Путин назвал главные цели встречи с Байденом. В Кремле также отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть
А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с Байденом
А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с БайденомВласть
Надел штаны задом наперед? Над Трампом снова смеются
Надел штаны задом наперед? Над Трампом снова смеютсяСША
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Проблемы с сердцем – в США подтвердили опасную
Проблемы с сердцем – в США подтвердили опасную "побочку" после вакцин Pfizer и ModernaСША
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевке
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевкеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять