Байден подписал первые указы на посту президента США (фото)

20 января в день инаугурации президент США Джо Байден подписал первые указы.
Об этом сообщает CNN.
По словам Байдена, так он показывает готовность сдержать свои обещания, данные американцам.
Так, подписан указ, согласно которому США возвращаются в Парижское соглашение по климату.
Также новый глава государства постановил отменить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, несмотря на поддержку проекта Оттавой.
Байден подписал указ, которым отменил запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.
"Некоторые исполнительные меры, которые я собираюсь подписать сегодня, помогут изменить ход кризиса COVID-19 и бороться с изменением климата разными способами", – сказал Байден.
Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.
Выступая перед собравшимися, 78-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.
Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк