Байден похвастался отрицательным тестом на COVID-19: Носите маску и мойте руки

После сообщения о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа, другому кандидату на пост главы американской администрации – демократу Джо Байдену – пришлось также сдать тест на COVID-19.

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О его результатах он похвастался на своей странице в Twitter.

"Я рад сообщить, что у нас с Джилл отрицательный результат на COVID. Спасибо всем за ваши сообщения о беспокойстве. Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держитесь на расстоянии и мойте руки", – напомнил прописные истины 77-летний политик.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Байден пожелал скорейшего выздоровления Трампу и пообещал молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи.

Также напомним, что на предвыборных дебатах 30 сентября Трамп схлестнулся с Байденом, кандидаты постоянно перебивали и оскорбляли друг друга,обвиняя в слабых умственных способностях и некомпетентности.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления от коронавируса.

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