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Байден пока обходит Трампа на выборах: как голосуют ключевые для победы штаты

4 ноября, 20:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В шести штатах, от которых зависит выигрыш каждого кандидата, Трамп и Байден идут нос к носу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пока что обгоняет своего соперника-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах по количеству голосов выборщиков.

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Об этом свидетельствуют данные Fox News.

Согласно предварительным данным, Байден может рассчитывать на 238 голосов при 270 необходимых для победы на выборах, тогда как у Трампа пока что 213.

Читайте также: Байден получил рекордное количество голосов на выборах. Трамп заявил о манипуляциях

Основная борьба идет за так называемые колеблющиеся штаты, от которых, как считается, может зависеть исход президентских выборов в США. Всего их шесть:

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1. Пенсильвания (20 выборщиков)

На выборах в 2016 году этот штат отдал голоса Трампу, и сейчас история может повториться – он опережает Байдена почти на 8%. Впрочем разрыв между кандидатами сократился с 13%. Треть голосов пока еще не были обработаны, поэтому интрига остается.

2. Мичиган (16)

По результатам подсчета 95% бюллетеней Байден с минимальным отрывом в 0,7% опережает Трампа. Понятное дело, что ситуация может перемениться.

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3. Джорджия (16).

Разница в 1,8% в пользу Трампа. При 95% обработки голосов это тоже очень хрупкое лидерство.

В тренде
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

4. Северная Каролина (15)

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Трампа от Байдена отделяют 1,5% голосов, но еще 6% не были подсчитаны.

5. Висконсин (10)

Трамп отстает лишь на 0,6%, но в его штабе уже заявили о готовности оспаривать результаты подсчета голосов в этом штате, если победит Байден. Однако после обработки 100% голосов ситуация еще может поменяться.

То есть ещё все может поменяться.

6. Невада (6)

Изначально результаты подсчета достаточно активно свидетельствовали о победе Байдена, однако внезапно Трамп сократил разрыв до менее 1%. Но пока впереди предстоит обработать еще треть голосов, говорить о победителе рано.

Напомним, что ранее в штабе Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Советник штаба адвокат Боб Бауэр заявил о готовности отстаивать выигрыш демократа в суде.

Мы внимательно следим за ходом президентских выборов в США и подсчетом голосов. Подробнее читайте: "Трамп или Байден: в США выбирают президента".

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голосование Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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