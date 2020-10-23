Українська
$ 28,27
33,41
  1. Мировые новости
  2. США

Байден получил 3,5 миллионов долларов от России – Трамп

23 октября, 04:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп заявил, что Байден поддерживает Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент, демократ Джо Байден получил от России 3,5 миллионов долларов.

Реклама

Трамп заявил, что он относится к России хуже всех и не поддерживает эту страну.

"Я жестче всех отношусь к России. Подумайте об Украине, подумайте о других странах – никто жестче не относился к России", – сказал Трамп.

К слову, перед финальным туром дебатов в Сети стали публиковать компрометирующие письма и данные якобы с компьютера сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера Байдена. Американская разведка утверждает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post этих писем.

В тренде
Алиев дал Еревану сигнал: референдума в Карабахе и "второй Армении" не будет

Социальные сети Facebook и Twitter 14 октября ограничили распространение статьи, в которой была опубликована переписка Хантера Байдена, связанная с его работой в украинской компании Burisma.

Реклама

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Дональд Трамп Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19
Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19США
В США показали свое
В США показали свое "оружие судного дня"США
Мелания Трамп вылечилась от коронавируса
Мелания Трамп вылечилась от коронавирусаСША
ВОЗ забраковала
ВОЗ забраковала "Ремдесивир" для лечения коронавирусаСША
Война за Нагорный Карабах: Помпео встретится с главами МИД Армении и Азербайджана
Война за Нагорный Карабах: Помпео встретится с главами МИД Армении и АзербайджанаСША
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы Донбасса
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять