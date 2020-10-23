Байден получил 3,5 миллионов долларов от России – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент, демократ Джо Байден получил от России 3,5 миллионов долларов.

Реклама

Трамп заявил, что он относится к России хуже всех и не поддерживает эту страну.

"Я жестче всех отношусь к России. Подумайте об Украине, подумайте о других странах – никто жестче не относился к России", – сказал Трамп.

К слову, перед финальным туром дебатов в Сети стали публиковать компрометирующие письма и данные якобы с компьютера сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера Байдена. Американская разведка утверждает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post этих писем.

Социальные сети Facebook и Twitter 14 октября ограничили распространение статьи, в которой была опубликована переписка Хантера Байдена, связанная с его работой в украинской компании Burisma.

Реклама

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама