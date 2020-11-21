Тwitter передаст Байдену аккаунты президента США вопреки протестам Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/SAV

Администрация соцсети Twitter намерена передать официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа, сообщает The New York Post.

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"Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года", — сообщил представитель соцсети.

Такие правительственные аккаунты, как: @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом) — тоже вовремя будут переданы администрации Байдена.

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Существующие сообщения администрации Трампа будут заархивированы Национальным управлением архивов и документации США.

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Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтическая компания Pfizer якобы умышленно не стала до президентских выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

Напомним, что ранее избранный президент США Джо Байден допустил судебное разбирательство с Дональдом Трампом из-за его нежелания признавать результаты выборов.

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